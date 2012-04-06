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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
06.04.2012 03:22 #
Ждет рассмотрения

Автор идеи при создании автоматически на нее подписывается

А то пропущу что-нибудь важное
2

Комментарии 2

ois1977
#
и голосующие
shlomo_chavez
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Возможно что не все авторы(в том числе потенциальные) идей используют возможность подписок. Навязывание не есть здорово, нужно вам - так подпишитесь. С голосующими аналогично, "лайкнул" а потом ещё и отменять ненужное smile:wall:
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