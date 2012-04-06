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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
06.04.2012 03:25 #
Отклонено

Обязательные расширенные поля при изменении статуса идей

Если статус меняется на "Принято" - банк обязательно указывает планируемый срок реализации
Если статус меняется на "Отклонено" - банк обязательно поясняет причину отклонения
2

Комментарии 2

ois1977
#
Для "Принято" - еще описание, что именно будет реализовано
Редактор
#
23.12.2013 в 15:54 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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