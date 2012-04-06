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На рассмотрении

достоверная информация в чеке банкомата

Наверное каждый кто пользовался кредитной картой сталкивался с такой проблемой: подходишь к банкомату делаешь запрос баланса с целью уточнить задолженность по карте, вносишь полностью сумму и думаешь, что закрыл всю задолженность. А потом либо тебе делают звонок из банка, либо ты делаешь звонок в банк, с целью проверить полное погашение задолженности и узнаешь, что она есть. Идешь в отделение, а тебе говорят, что по итогам расчетного периода были выставленны проценты за пользование кредеитными средствами, а банкомат их не показывает до окончания расчетного периода. Предлагаю доработать данный функционал, чтобы через банкомат можно было узнать о полной текущей задолженности по карте (с целью полного погашения задолженности), включая все проценты.

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