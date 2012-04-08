Дебетовые и кредитные карты с бесплатным обслуживанием по вкладам, открытым в ИБ

rdc 08.04.2012 01:44 # Так оно и так есть. Пишешь в онлайн-заявлении код предложения "вкладчик" и всё. 0
Комментарии 6
Уважаемый клиент,
Заказать выпуск карты с бесплатным обслуживанием возможно только в офисах Банка при открытии вклада.
С уважением,
ОАО АКБ "АВАНГАРД"
Единственный недокументированный вариант - после оформления вклада заполнить заявление на сайте на выпуск карты и написать запрос с описанием ситуации на cards@avangard.ru, тогда карта будет выпущена без комиссии за годовое обслуживание