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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
08.04.2012 01:00 #
Реализовано

Дебетовые и кредитные карты с бесплатным обслуживанием по вкладам, открытым в ИБ

Есть такая "акция" или "бонус" при открытии в отделении. Хотелось бы увидеть и в интернет-банке
6

Комментарии 6

rdc
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Так оно и так есть. Пишешь в онлайн-заявлении код предложения "вкладчик" и всё.
ois1977
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Не знаю, так оно или не так, а только по телефону консультанты мне сказали, что для получения бесплатной карты вклад обязательно должен быть открыт в отделении. Мне пришлось закрывать интернет-вклад на следующий день после открытия и переоткрывать в отделении smile:( Кстати, где-нибудь на сайте банка сказано про этот код предложения?
ois1977
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Вот дословный ответ с cards@avangard.ru:

Уважаемый клиент,



Заказать выпуск карты с бесплатным обслуживанием возможно только в офисах Банка при открытии вклада.



С уважением,

ОАО АКБ "АВАНГАРД"
VEI
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В настоящее время технология для выпуска бесплатных карт при открытии Интернет-вклада не реализована.
Единственный недокументированный вариант - после оформления вклада заполнить заявление на сайте на выпуск карты и написать запрос с описанием ситуации на cards@avangard.ru, тогда карта будет выпущена без комиссии за годовое обслуживание
VEI
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Технологию немного подтянули. После открытия вклада в ИБ, клиенту необходимо подать заявление на сайте или в ИБ на новую карту и при выпуске карты наличие вклада будет проверено автоматически.
VEI
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06.06.2013 в 15:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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