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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
08.04.2012 01:34 #
Ждет рассмотрения

Интернет-вклад "Сберкнижка"

Аналогично вкладу в офисах: большая процентная ставка при большей сумме вклада
4

Комментарии 4

rdc
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Каким образом интернет-вклад может быть на предъявителя?
ois1977
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Я имел в виду только то, что написано в комментарии: большая процентная ставка при большей сумме вклада
BillyBones
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Думаю, повышенная ставка связана как раз с тем, что данный вклад не страхуется в системе обязательного страхования.
ois1977
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Тогда почему для вклада "Сберкнижка" минимальная сумма вклада в 10 раз выше, чем для "Базового"? Почему не открывать "Сберкнижку" на 10 тыс. руб.?
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