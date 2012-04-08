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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
08.04.2012 03:45 #
Отклонено

Объединять похожие идеи в одном банке

Пользователь отмечает похожие идеи. Администратор сайта оценивает похожесть, договаривается с банком о статусе объединенной идеи и сливает голоса и комментарии
2

Комментарии 2

Редактор
#
23.12.2013 в 14:07 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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