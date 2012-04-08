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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
08.04.2012 03:46 #
Ждет рассмотрения

Позволять сворачивать список банков, для которых я бывший клиент

А то список большой
2

Комментарии 2

MoRRoZ
#
Вы про правую колонку в профиле?
ois1977
#
Да, про нее
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