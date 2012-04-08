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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
08.04.2012 03:57 #
Отклонено

Синхронизировать личные кабинеты на сайтах банков с аккаунтом на banki.ru

Речь идет не об интернет-банках. Например, у ВТБ24, Альфа-Банка и других есть для пользователей личные кабинеты на сайтах, где в том числе можно задавать вопросы, решать поблемы. Аналогичная система "Горячая линия" есть и на banki.ru. Может быть разработать интерфейс синхронизации? Клиенты, которые знают только один канал, будут видеть сведения и из второго, а знающие оба канала - не будут вынуждены посещать оба. То же самое можно предложить для форумов, для профилей пользователей.
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Комментарии 2

Редактор
#
Эта задача из области фантастики. Никто из банков в свою систему нас не пустит.
Редактор
#
23.12.2013 в 15:53 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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