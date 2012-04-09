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Реализовано

Безопасность в ИБ

Как пользователь интернет-банкинга еще в 3х других банках, не могу не заметить, что система безопасности интернет банка громоздка и значительно уступает по удобству и надежности другим активным игрокам в этом сегменте. Банку который позиционирует себя онлайн банком это непростительно! Считаю необходимым в ближайшее время ввести в обращение токены, и как минимум крупным вкладчикам (от 500 т.р.) выдавать их бесплатно, хотя в клиентоориентированных банках это бесплатно для всех. Спасибо.

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