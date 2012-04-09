Подписаться на идею Дмитрий (cio)

Отклонено

Текущие счета

Банк желая простимулировать использование дебетовых карт вводит кэшбэк, 10% на остаток и т.д. Но активно пользоваться картой мешает система, по которой средства по окончании вклада попадают на карту. Если средства крупные, регулярно так делать не совсем безопасно, это все же карт. счет. Было бы разумным ввести для таких целей текущие счета (Р, Е, $). Было бы замечательно если бы по этим счетам тоже начислялись проценты, особенно с учетом того, что теперь вклады закрываются и в субботу, воскресение, а межбанк в эти дни не работает. По крайней мере в других банках я на карте держу средства только на текущие расходы, а перед крупной покупкой с текущего счета перевожу необходимые средства, через ИБ это дело 1 мин. Платиновая карта это замечательно и удобно, но приходится ее не активировать, чтобы спать спокойно.

Спасибо.

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