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Олег
(OlegSGV)
Ждет рассмотрения
Отключите возможность получения логина/пароля и одноразовых паролей через банкомат
Если злоумышленник отскиммирует карту - он сейчас имеет возможность полноценно воспользоваться Сбербанк-Онлайн и перевести деньги со всех счетов, вкладов. депозитов, карт - на скомпрометированную.
4
И далее снять с скомпрометированной.
О какой же безопасности тут может идти речь?
Оставьте нам, юзерам возможность - входить только по постоянному + одноразовому паролю по SMS.
Пусть такая возможность будет в настройках, или ее можно будет оформить заявлением - но пусть она будет.
Иначе - ваш инет-банк ничем не защищен. Вообще.
А ответственности в подобном случае со стороны сбера не будет - все ляжет на плечи юзера.
Комментарии 4
По чипованной Визе. например.
Но не по Маэстро.
следует ли это понимать, как отказ от выдачи паролей через банкомат?
а в целом согласен с предыдущими ораторами: при наличии чиповой карты, возможность получения логина, пароля, кодов подтверждения операций по нечиповой карте должна блокироваться.