Подписаться на идею Олег (OlegSGV)

Ждет рассмотрения

Отключите возможность получения логина/пароля и одноразовых паролей через банкомат

Если злоумышленник отскиммирует карту - он сейчас имеет возможность полноценно воспользоваться Сбербанк-Онлайн и перевести деньги со всех счетов, вкладов. депозитов, карт - на скомпрометированную.

И далее снять с скомпрометированной.

О какой же безопасности тут может идти речь?

Оставьте нам, юзерам возможность - входить только по постоянному + одноразовому паролю по SMS.

Пусть такая возможность будет в настройках, или ее можно будет оформить заявлением - но пусть она будет.

Иначе - ваш инет-банк ничем не защищен. Вообще.

А ответственности в подобном случае со стороны сбера не будет - все ляжет на плечи юзера.

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