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Возможность замены обычной кредитной карты на кобрендовую

В настоящее время заменить обычную кредитку на кобренд, например с Аэрофлотом, невозможно. Необходимо закрыть кредитку, а затем снова подать заявление на кобрендовую кредитную карту. Заявление будет рассматриваться в обычном порядке, а для тех, кто не является зарплатным клиентом и не имеет потребительский кредит, это сделать ещё труднее.



Предлагаю заменять обычную кредитку на кобрендовую автоматически после подачи клиентом соответствующего заявления и без дополнительных проверок.

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