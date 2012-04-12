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Аватар Иван Черноусов (Vanchester)
12.04.2012 11:33 #
Ждет рассмотрения

Возможность замены обычной кредитной карты на кобрендовую

В настоящее время заменить обычную кредитку на кобренд, например с Аэрофлотом, невозможно. Необходимо закрыть кредитку, а затем снова подать заявление на кобрендовую кредитную карту. Заявление будет рассматриваться в обычном порядке, а для тех, кто не является зарплатным клиентом и не имеет потребительский кредит, это сделать ещё труднее.

Предлагаю заменять обычную кредитку на кобрендовую автоматически после подачи клиентом соответствующего заявления и без дополнительных проверок.
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