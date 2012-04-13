Принято

Электронная очередь и приоритетное обслуживание випов

Не знаю, обсуждали ли первую часть предложения, чтобы не искать, за кем занимать и спорить, кто где стоял, без этого сейчас вообще никак, это маст хэв что называется. И отсюда второй вопрос: вип-клиентов обслуживать как простых это политика банка? Хотелось бы, имея 3 империи, не стоять по часу-два-три в отделениях, а отделений империй всего 2 в Москве, и они мне крайне неудобны. Я понимаю, проблемы випов, коих мало, банк в целом не волнует, да и наверное остальных клиентов тоже, но мало ли.

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