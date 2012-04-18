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Ждет рассмотрения

Лайки для комментов в Народном и Служебном рейтингах

Заранее сорри, если такая идея уже звучала. Просто не вижу, чтобы это было реализовано, поэтому пишу.



Есть ли возможность, помимо кнопки "модератору на заметку" в комментариях к отзывам в "Служебном" и "Народном" рейтингах, добавить кнопку/символ "Нравится" ("Лайк")?

Чтобы, если, к примеру, мне понравился чей-то коммент к отзыву, я жму "Лайк"...

А, к примеру, 5-10 "лайков" можно приравнять к "единичке" репутации.

То есть, если комменты пользователя (один или несколько) набирают 5 "лайков", т оему автоматически прибавляется "1" к репутации с таким текстом: "За качественные комментарии"

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