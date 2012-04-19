Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Русский Стандарт»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Стрельников Олег (ois1977)
19.04.2012 00:17 #
На рассмотрении

Банковские переводы через банкоматы или печать чеков на исполненные переводы в банкоматах

Единственная причина, по которой я все еще являюсь клиентом Сбербанка - это чеки, которые они выдают за совершенные платежи. Например, в ИБ Русского Стандарта я могу делать банковские переводы по произвольным реквизитам, например, заплатить за детский садик или госпошлину за загранпаспорт. Но потом мне нужно преъявить чек об оплате в тот же детский садик или ФМС, а в ИБ чек не получишь, а распечатанное платежное поручение или что там дает ИБ могут не принять. Поэтому предлагаю использовать банкоматы для печати чеков. Возможны 2 варианта:
1. (более предпочтительный) - в банкомате сделать возможность просмотра платежей, выполненных в ИБ и печатать чек на уже исполненную операцию
2. в банкомате сделать доступ к шаблонам платежей ИБ и возможность проведения платежа по шаблону с выдачей чека.

В обоих вариантах чек должен содержать все поля формы 0401060
5

Комментарии 5

emozgovoy
#
19.04.2012 в 10:19 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
igorbi
#
Добрый день!

Я в таких случаях получаю копию платежного поручения, заверенное печатью банка в отделении банка. Насколько я знаю - это бесплатно.

По моему, это самый правильный документ, подтверждающий оплату чего-либо. Я в свое время отправлял эти платежки в свою налоговую инспекцию, после получения которых они все вопросы ко мне сняли ))
ois1977
#
Да, это хороший способ за исключением того, что банкомат мне доступен круглосуточно и без очередей, а специалисты - не всегда. Даже я бы сказал, что проще в банкомате сбера заплатить
skman
#
Не вижу проблемы. Всегда оплачиваю детский сад и коммунальные платежи по свободным реквизитам через интернет-банк. И эти квитанции принимают эти организации без проблем.
ois1977
#

Не вижу проблемы. Всегда оплачиваю детский сад и коммунальные платежи по свободным реквизитам через интернет-банк. И эти квитанции принимают эти организации без проблем.

Сергей


Вы гарантируете прием этой квитанции любым детским садом страны? Если не будут принимать, я могу на Вас сослаться?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.