На рассмотрении
Банковские переводы через банкоматы или печать чеков на исполненные переводы в банкоматах
Единственная причина, по которой я все еще являюсь клиентом Сбербанка - это чеки, которые они выдают за совершенные платежи. Например, в ИБ Русского Стандарта я могу делать банковские переводы по произвольным реквизитам, например, заплатить за детский садик или госпошлину за загранпаспорт. Но потом мне нужно преъявить чек об оплате в тот же детский садик или ФМС, а в ИБ чек не получишь, а распечатанное платежное поручение или что там дает ИБ могут не принять. Поэтому предлагаю использовать банкоматы для печати чеков. Возможны 2 варианта:
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1. (более предпочтительный) - в банкомате сделать возможность просмотра платежей, выполненных в ИБ и печатать чек на уже исполненную операцию
2. в банкомате сделать доступ к шаблонам платежей ИБ и возможность проведения платежа по шаблону с выдачей чека.
В обоих вариантах чек должен содержать все поля формы 0401060
Комментарии 5
Я в таких случаях получаю копию платежного поручения, заверенное печатью банка в отделении банка. Насколько я знаю - это бесплатно.
По моему, это самый правильный документ, подтверждающий оплату чего-либо. Я в свое время отправлял эти платежки в свою налоговую инспекцию, после получения которых они все вопросы ко мне сняли ))
Вы гарантируете прием этой квитанции любым детским садом страны? Если не будут принимать, я могу на Вас сослаться?