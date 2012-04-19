На рассмотрении

Банковские переводы через банкоматы или печать чеков на исполненные переводы в банкоматах

Единственная причина, по которой я все еще являюсь клиентом Сбербанка - это чеки, которые они выдают за совершенные платежи. Например, в ИБ Русского Стандарта я могу делать банковские переводы по произвольным реквизитам, например, заплатить за детский садик или госпошлину за загранпаспорт. Но потом мне нужно преъявить чек об оплате в тот же детский садик или ФМС, а в ИБ чек не получишь, а распечатанное платежное поручение или что там дает ИБ могут не принять. Поэтому предлагаю использовать банкоматы для печати чеков. Возможны 2 варианта:

1. (более предпочтительный) - в банкомате сделать возможность просмотра платежей, выполненных в ИБ и печатать чек на уже исполненную операцию

2. в банкомате сделать доступ к шаблонам платежей ИБ и возможность проведения платежа по шаблону с выдачей чека.



В обоих вариантах чек должен содержать все поля формы 0401060

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