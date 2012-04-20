Отклонено

+1,5% при пролонгации вклада

Уважаемый банк!



В настоящее время, если я хочу в момент закрытия вклада не забирать его, а пролонгировать, невозможно удержаться от проведения очевидно выгодной операции: перевести всю сумму закрытого вклада на свой счет в другом банке и тут же вернуть обратно в ТКС, чтобы получить 1,5%. Полезного смысла в этой операции что для меня, что для ТКС - ноль. Более того, она отнимает время и силы, поэтому я предлагаю банку просто в момент пролонгации начислять 1,5%, как будто деньги пришли из другого банка.



С уважением,

Дмитриев Дмитрий.

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