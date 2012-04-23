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Аватар Сергей (tomich)
23.04.2012 14:09 #
Принято

автоплатеж гашения задолженности по кредитке

С введением 10% по дебетовой карте, все интереснее размещать на ней суммы в "короткую".
Предлагаю реализовать автоплатеж:
- суммы минимального платежа на кредитку;
- суммы, необходимой для соблюдения грейс-периода.

Предлагаю делать эти опции включаемыми / выключаемыми.
При отсутствии дебетовой карты или дебетовой карты в нужной валюте, указанные настройки не показывать.

6

Комментарии 6

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

Реализовано через возможность настройки шаблонов и через виджет "переводы", в котором есть возможность перевести с СКС на КК минимальный платеж или сумму для соблюдения грейс-периода в несколько кликов.

С уважением, ТКС-Банк.
tomich
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Вовсе и не реализовано. Идея была про автоплатеж, при чем тут "в несколько кликов"?
Arkenston
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А чем кончилось то?
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