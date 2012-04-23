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Сергей
(tomich)
Принято
автоплатеж гашения задолженности по кредитке
С введением 10% по дебетовой карте, все интереснее размещать на ней суммы в "короткую".
6
Предлагаю реализовать автоплатеж:
- суммы минимального платежа на кредитку;
- суммы, необходимой для соблюдения грейс-периода.
Предлагаю делать эти опции включаемыми / выключаемыми.
При отсутствии дебетовой карты или дебетовой карты в нужной валюте, указанные настройки не показывать.
Комментарии 6
Реализовано через возможность настройки шаблонов и через виджет "переводы", в котором есть возможность перевести с СКС на КК минимальный платеж или сумму для соблюдения грейс-периода в несколько кликов.
С уважением, ТКС-Банк.