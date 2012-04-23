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Принято

автоплатеж гашения задолженности по кредитке

С введением 10% по дебетовой карте, все интереснее размещать на ней суммы в "короткую".

Предлагаю реализовать автоплатеж:

- суммы минимального платежа на кредитку;

- суммы, необходимой для соблюдения грейс-периода.



Предлагаю делать эти опции включаемыми / выключаемыми.

При отсутствии дебетовой карты или дебетовой карты в нужной валюте, указанные настройки не показывать.





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