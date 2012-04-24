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Аватар dionisp
24.04.2012 17:09 #
Реализовано

Выделять в выписке операции пре-авторизации (временной блокировки)

Иногда, например при бронировании отелей и покупках в интернете, происходит временное блокирование определённой суммы на карте (так называемая пре-авторизация). Через некоторое время эта сумма возвращается на счёт, если не пришло подтверждение от продавца о её списании. В настоящий момент в выписке интернет-банка невозможно понять, была ли определённая сумма списана или временно заблокирована. Предлагаю выделять данные операции цветом фона, шрифта или курсивом.
3

Комментарии 3

ao-averin
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Сейчас есть возможность посмотреть заблокированную сумму, но без разбивки по операциям. В будущем планируется такое отображение.
ao-averin
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24.04.2012 в 17:19 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
ao-averin
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24.06.2013 в 15:42 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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