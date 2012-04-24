Подписаться на идею dionisp

Реализовано

Выделять в выписке операции пре-авторизации (временной блокировки)

Иногда, например при бронировании отелей и покупках в интернете, происходит временное блокирование определённой суммы на карте (так называемая пре-авторизация). Через некоторое время эта сумма возвращается на счёт, если не пришло подтверждение от продавца о её списании. В настоящий момент в выписке интернет-банка невозможно понять, была ли определённая сумма списана или временно заблокирована. Предлагаю выделять данные операции цветом фона, шрифта или курсивом.

3