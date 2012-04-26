Услуга "Копите Сдачу" для дебетовых карт и БВК

Несколько лет назад жизнь завела меня на просторы Туманного Альбиона. Пробыв там достаточно продолжительное время, успел довольно хорошо познакомиться с разными британскими финансовыми организациями. Одна из таких организаций была банком под названием Lloyds TSB, чьим счастливым клиентом я был достаточно долгое время и остаюсь по сей день. Не хочу проводить никаких параллелей, между Lloyds и РС, но, по моему мнению, оба банка построены на инновациях, передовых технологиях и прочих современных "вкусностях". Так вот, став обладателем дебетовой карты Lloyds, сберегательного счета и получив доступ к их интернет банку, мне предложили подключить следующую услугу, которая подробна описана здесь: http://www.lloydstsb.com/savings/save_the_change.asp
. Называется она "Копи Мелочь" или "Копите Сдачу" - кому как больше нравится. Принцип данной услуги таков: к примеру, вы заходите в магазин и собираетесь купить собачий корм, который стоит 39,90 рублей. Расплачиваясь карточкой на кассе вы заплатите 40 рублей из которых, 39,90 уйдут продавцу, а 0,10 рублей мягко упадут на ваш сберегательный счет. Таким образом, банк округляет сумму покупки до рубля, а разницу переводит на ваш сберегательный счет. Мне кажется, что можно округлять и до десяти рублей (к примеру, сумма покупки 26,80 рублей , с вас снимают 30, в качестве "сдачи" на счет получите 3,20 рубля. В качестве сберегательного, счета можно использовать "накопительный счёт", который можно открыть в ИБ Русского Стандарта, либо что-то другое. Почему бы не реализовать такую услугу и в Русском Стандарте, применительно к дебетовым картым и БВК? Очевидные плюсы: 1) баланс вашей карточного счета всегда имеет округленный остаток, что, как мне кажется, удобно - в плане ведения домашней бухгалтерии и снятия наличных в банкоматах. 2) вы копите деньги практически незаметно для себя - при длительном использовании карты, такой "мелочи" или "сдачи" может набежать много...Очевидные минусы в голову не приходят...
Господа банкиры из РС и пользователи ресурса Банки.ру, приношу извинения за "многабукв"
Надеюсь, что данная идея вам покажется как минимум интересной)
Спасибо за внимание!
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