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Отклонено

Списание платы за кредитную карту после первой РАСХОДНОЙ операции

Нередки отзывы, когда клиенту навязывают получение кредитной карты, плата за которую списывается после начала расчётов. Ушлые менеджеры банка, сами вносят 1 копейку на карту, тем самым активируя ее. Таким образом после первой операции по карте происходит списание ежегодной платы по карте. Если клиент не планирует пользоваться в ближайшее время картой, удобнее начать взымать плату в момент фактического ее использования для покупок.



Предлагаю, изменить правила таким образом, когда первая ежегодня плата за кредитную карту списывается только после первой расходной операции, совершенной самим клиентом.

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