Отклонено
Изменить Редактор
Тексты автора всегда приятно и интересно читать, если они хорошо оформлены (абзацы, заголовки шрифты.).
2
Например, я не читаю отзывы участников, оформленные сплошным текстом... сложно читать, легко потерять мысль и понять настроение...
На сегодняшний день, для того что бы в "Народном рейтинге" оформить красиво текст, нужно знать начальный уровень html, понятие тегов и т.п.
Этого обычный пользователь (посетитель) знать не может!
Конечно, некоторые постояльцы проекта уже научились пользоваться действующим редактором, ну а что сделать с «разовыми посетителями», которые здесь зарегистрировались только для того, что бы "излить душу"? Я думаю у некоторых, также может быть интересная информация.
Мое предложение сделать более понятным "Редактор", для того что бы дать возможность посетителям красиво оформлять свои отзывы.
Комментарии 2