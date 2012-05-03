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Аватар $omebody
03.05.2012 11:10 #
Отклонено

Изменить Редактор

Тексты автора всегда приятно и интересно читать, если они хорошо оформлены (абзацы, заголовки шрифты.).
Например, я не читаю отзывы участников, оформленные сплошным текстом... сложно читать, легко потерять мысль и понять настроение...
На сегодняшний день, для того что бы в "Народном рейтинге" оформить красиво текст, нужно знать начальный уровень html, понятие тегов и т.п.
Этого обычный пользователь (посетитель) знать не может!
Конечно, некоторые постояльцы проекта уже научились пользоваться действующим редактором, ну а что сделать с «разовыми посетителями», которые здесь зарегистрировались только для того, что бы "излить душу"? Я думаю у некоторых, также может быть интересная информация.
Мое предложение сделать более понятным "Редактор", для того что бы дать возможность посетителям красиво оформлять свои отзывы.
2

Комментарии 2

Редактор
#
23.12.2013 в 15:50 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Редактор
#
Не соглашусь. Введение "красивостей" в промышленных масштабах приведет к тому, что НР станет невозможно читать. Намедни в форуме одна из "продвинутых" посетительниц выделила свой текст красным болдом. Это был ад...
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