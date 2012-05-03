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Отклонено

Изменить Редактор

Тексты автора всегда приятно и интересно читать, если они хорошо оформлены (абзацы, заголовки шрифты.).

Например, я не читаю отзывы участников, оформленные сплошным текстом... сложно читать, легко потерять мысль и понять настроение...

На сегодняшний день, для того что бы в "Народном рейтинге" оформить красиво текст, нужно знать начальный уровень html, понятие тегов и т.п.

Этого обычный пользователь (посетитель) знать не может!

Конечно, некоторые постояльцы проекта уже научились пользоваться действующим редактором, ну а что сделать с «разовыми посетителями», которые здесь зарегистрировались только для того, что бы "излить душу"? Я думаю у некоторых, также может быть интересная информация.

Мое предложение сделать более понятным "Редактор", для того что бы дать возможность посетителям красиво оформлять свои отзывы.

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