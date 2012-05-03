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Комплексный договор обслуживания.

Здравствуйте. Предлагаю Вам, ввести услугу "комплексный договор обслуживания", по аналогии со Сбербанком. Например у меня в Вашем банке обслуживается несколько организаций, все помимо РКО, пользуются и другими услугами... Почему бы Вам не сделать комплексный договор, и допустим, если клиент пользуется большинством услуг банка, делать ему скидки, привилегированное обслуживание и т.д. Думаю суть понятна. Если Вы внедрите данный проект, клиентов у Вас будет намного больше.

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