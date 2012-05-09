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Juriy Bodnar
(J.V.BODNAR)
09.05.2012 21:21
#
Ждет рассмотрения
Интернет банкинг
Смешать интернет банки ТИНЬКОВ ,СВЯЗНОЙ,CITY-интересно что пОлучится?
5
Комментарии
5
Desperado17
09.05.2012 21:31
#
СТС получится
1
shlomo_chavez
10.05.2012 15:26
#
Идею-предложение - в курилку!!!
1
Afanasov_Demian
18.05.2012 08:57
#
Как обычно из каждого возьмут самое плохое и приукрасят!
И скажут что это инновационный продукт который разработан с использованием нанотехнологий!
1
mihailr
03.06.2012 12:20
#
Идея хорошая. Что получится зависит от того как и в каких пропорциях смешать ингредиенты.
Также многое зависит от грамотной технологии смешивания и качества используемого для смешения оборудования
и уровня квалификаци смешивателей. Для начала прошу автора вслед за пользователем "костян" огласить рецептуру смешения
Молу высказать свою но не хочу оспаривать Вашу уважаемый Juriy Bodnar пальму первенства.
0
mihailr
03.06.2012 12:23
#
Также к смешиванию можно добавить кое-что от Альфа-клика ВТБ-24 МКБ банка 24.ru Сбербанк онлайн и даже кукурузу.
А сити-банк можно и исключить не увидел в нем ничего ценнного чего нет в других виденных мною интернет банках.
ИМХО щас лидеры ТКС Связной и Банк24.ru (из знакомых мне)
0
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Комментарии 5
И скажут что это инновационный продукт который разработан с использованием нанотехнологий!
Также многое зависит от грамотной технологии смешивания и качества используемого для смешения оборудования
и уровня квалификаци смешивателей. Для начала прошу автора вслед за пользователем "костян" огласить рецептуру смешения
Молу высказать свою но не хочу оспаривать Вашу уважаемый Juriy Bodnar пальму первенства.
А сити-банк можно и исключить не увидел в нем ничего ценнного чего нет в других виденных мною интернет банках.
ИМХО щас лидеры ТКС Связной и Банк24.ru (из знакомых мне)