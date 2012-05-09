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Аватар Juriy Bodnar (J.V.BODNAR)
09.05.2012 21:21 #
Ждет рассмотрения

Интернет банкинг

Смешать интернет банки ТИНЬКОВ ,СВЯЗНОЙ,CITY-интересно что пОлучится?
5

Комментарии 5

Desperado17
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СТС получится smile:D
shlomo_chavez
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Идею-предложение - в курилку!!!
Afanasov_Demian
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Как обычно из каждого возьмут самое плохое и приукрасят!
И скажут что это инновационный продукт который разработан с использованием нанотехнологий! smile:D
mihailr
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Идея хорошая. Что получится зависит от того как и в каких пропорциях смешать ингредиенты.
Также многое зависит от грамотной технологии смешивания и качества используемого для смешения оборудования
и уровня квалификаци смешивателей. Для начала прошу автора вслед за пользователем "костян" огласить рецептуру смешения smile:)
Молу высказать свою но не хочу оспаривать Вашу уважаемый Juriy Bodnar пальму первенства. smile:)
mihailr
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Также к смешиванию можно добавить кое-что от Альфа-клика ВТБ-24 МКБ банка 24.ru Сбербанк онлайн и даже кукурузу.
А сити-банк можно и исключить не увидел в нем ничего ценнного чего нет в других виденных мною интернет банках.
ИМХО щас лидеры ТКС Связной и Банк24.ru (из знакомых мне)
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