Ждет рассмотрения
Начисление бонусов по картам World для всех операций оплаты товаров и услуг.
Предлагаю сделать начисление бонусов по всем операция оплаты товаров и услуг для карт World при выполнении необходимого среднемесячного оборота или суммы покупки. Ведь банк делает бесплатное годовое обслуживание и скидки на годовое обслуживание карт при выполнении условия среднемесячного оборота. Почему бы тоже самое не сделать и для бонусов. Или предоставить клиенту возможность выбора, бесплатное (льготное) обслуживание или начисление бонусов по всем операциям при соблюдении оборота или суммы покупки.
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Комментарии 11
Рекомендую обратить внимание, что на операции покупок в Ашане и Metro это условие не распространяется - они всегда не бонусные.
Кто-то здесь говорил, что ДОЛЖНА?
Но ведь дает же эта организация бесплатное годовое обслуживание за оборот по карте. Почему бы за тот же оборот не начислять бонусы по всем операциям оплаты товаров и услуг. Или предложить клиенту выбор, что он хочет - бесплатное годовое обслуживание или бонусы за все.
Есть альтернативный вариант - повышенные бонусы, порядка 1.8% - на карте Airbonus Premium.
Как раз ценой всегда-платного годового обслуживания.
Но не-бонусные операции - те же самые, что на обычном World.
во-первых, обратите внимание, в расчет суммы оборота для получения льготы идут не все операции. во-вторых, раз предлагается бесплатное обслуживание некоторых карт при некоторых величинах оборотов - значит, оно экономически банк устраивает. раз по некоторым операциям кэш-бэк не начисляется - значит, оно банк экономически НЕ устраивает. и представители банка даже вполне прозрачно объяснили на форуме, почему не устраивает. банк - коммерческая организация и не должна нести убытки по основным операциям, к каким, по моему пониманию, относятся карточные транзакции у Авангарда.
я с удовольствием присоединюсь к идеям снижения тарифа, к примеру, на межбанк в Сбере и Связном, потому как данный тариф у данных банков находится намного выше уровня рентабельности и является, по сути, заградительным. но у Авангарда я не знаю примеров заградительных тарифов. подскажете?
Ну и классический заградительный тариф, который есть везде - процент за обналичку кредитки, который значительно превышает получаемый банком интерчейндж.
Можно получить ссылочку на эту информацию, вы меня огорошили этой новостью.
Ой, боюсь, что дело тут совсем не в экономике. Увидел специалист одного отдела, что по ряду операций банк получает меньше чем по другим и внес предложение, не платить по ним бонусы. Красота. Только расчет делался для сферического коня в вакууме. Не учли они, что тем самым они сначала потеряют оборот по тем операциям на которые не начисляются бонусы, а потом и клиента вовсе.
Также, буду признателен за ссылку на первоисточник.
А причем здесь межбанк? Меня Авангард интересует в первую очередь как банк с хорошими кредитными картами, услуги межбанка для меня второстепенны, т.к. я не храню в нем деньги на вкладах из-за низких процентов по ним, а соответственно и нечего переводить. Перекидывание денег в ТКС и обратно - это другая тема, выходящая за рамки данной дискуссии.
А комиссия на снятие наличных более 300тыр? Это не заградительный тариф?