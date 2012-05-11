Ждет рассмотрения

Начисление бонусов по картам World для всех операций оплаты товаров и услуг.

Предлагаю сделать начисление бонусов по всем операция оплаты товаров и услуг для карт World при выполнении необходимого среднемесячного оборота или суммы покупки. Ведь банк делает бесплатное годовое обслуживание и скидки на годовое обслуживание карт при выполнении условия среднемесячного оборота. Почему бы тоже самое не сделать и для бонусов. Или предоставить клиенту возможность выбора, бесплатное (льготное) обслуживание или начисление бонусов по всем операциям при соблюдении оборота или суммы покупки.

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