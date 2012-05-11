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Плавный переход на ТП1 для "зарплатников"

Насколько я понимаю, чтобы получить кредитную карту Gold ТП1 вместо существующей Classic в рамках зарплатного проекта, нужно: погасить долг, подать заявление на закрытие существующей карты, подождать 45 дней и подать заявление на новую.



Предположим, что есть клиент со "старой" кредиткой в рамках зарплатного проекта (classic, 750р/год со второго года, бесплатное смс), который активно пользуется картой. Получается, что больше чем на 2 месяца нужно перейти на дебетовую карту (совершенно иное планирование бюджета) или кредитку другого банка (и потом вернуться в Сбер, а зачем?). Более того при закрытии "старой" карты автоматически станет платным смс-информирование по всем картам, коих может быть много. Еще есть неясность какой лимит будет по новой карте. Все это усложняется возможными накладками и потерей времени в отделениях. Все это очень неудобно для клиента.



Намного удобнее, на мой взгляд, было бы для владельцев classic кредиток пакетного предложения открывать новую Gold ТП1 к тому же счету, к которому открыта "старая" классическая кредитная карта. Тем самым для активных пользователей кредитной карты будет реализован плавный переход на новый продукт. Старую карту клиент просто не будет перевыпускать по сроку или закроет досрочно.

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