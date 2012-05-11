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Аватар Николай Постников (ColdFire)
11.05.2012 13:23 #
Ждет рассмотрения

Плавный переход на ТП1 для "зарплатников"

Насколько я понимаю, чтобы получить кредитную карту Gold ТП1 вместо существующей Classic в рамках зарплатного проекта, нужно: погасить долг, подать заявление на закрытие существующей карты, подождать 45 дней и подать заявление на новую.

Предположим, что есть клиент со "старой" кредиткой в рамках зарплатного проекта (classic, 750р/год со второго года, бесплатное смс), который активно пользуется картой. Получается, что больше чем на 2 месяца нужно перейти на дебетовую карту (совершенно иное планирование бюджета) или кредитку другого банка (и потом вернуться в Сбер, а зачем?). Более того при закрытии "старой" карты автоматически станет платным смс-информирование по всем картам, коих может быть много. Еще есть неясность какой лимит будет по новой карте. Все это усложняется возможными накладками и потерей времени в отделениях. Все это очень неудобно для клиента.

Намного удобнее, на мой взгляд, было бы для владельцев classic кредиток пакетного предложения открывать новую Gold ТП1 к тому же счету, к которому открыта "старая" классическая кредитная карта. Тем самым для активных пользователей кредитной карты будет реализован плавный переход на новый продукт. Старую карту клиент просто не будет перевыпускать по сроку или закроет досрочно.
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Комментарии 6

tide
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Идея здравая здесь ровно одна, остальное лирика. Выпускать к существующему счету другие карты, как "вы сами знаете где". Сомневаюсь, что слон будет способен на такой пируэт.
proinr
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Меня бы лично устроил досрочный перевыпуск кредитной карты с Classic на Gold к тому же счету, чтоб не мучиться с закрытиями/погашениями. Заодно полезно если дата отчетного периода сохранится, хотя лучше бы она не была привязана ко дню выпуска карты, а была фиксированной хотя бы подекадно.
tide
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Не вижу никаких мучений в закрытии Стандарта и последующем открытии Голда. Сложность может быть только в невозможности погасить текущую задолженность полностью. Нет денег - нет мультиков.
ColdFire
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Не вижу никаких мучений в закрытии Стандарта и последующем открытии Голда. Сложность может быть только в невозможности погасить текущую задолженность полностью. Нет денег - нет мультиков.

tide


Для меня сложность в том, что на 2 месяца я остаюсь без карты. Кстати, я не уверен, что по заявлению мне сразу откроют Gold, а не придется ждать предложения от банка. Вариант досрочного перевыпуска с заменой на Gold - тоже нормально. Главное чтобы я мог продолжать непрерывно пользоваться услугами банка.
viabank
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я пока что не наблюдаю даже такой возможности, как увеличение кредитного лимита без перевыпуска карты. а это намного проще, чем замена тарифного плана...
tide
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viabank, Сбер увеличивает кредитный лимит каждые полгода на 20%
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