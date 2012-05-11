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11.05.2012 23:33 #
Ждет рассмотрения

Возможность принудительного использования 3DS

В настоящее время 3DS не используется для продавцов, которые его не поддерживают.
Это дает возможность удобно оплачивать покупки в очень многих интернет-магазинах, но для безопасности скорее вредно, чем бесполезно: мошенники, завладевшие реквизитами карты (достаточно знать имя держателя, срок действия, номер - все это не конфиденциальная информация и доступно любому кассиру) смогут провести платеж без проблем, воспользовавшись торговой точкой без 3DS (амазон даже CVV2 не запрашивает). А у клиентов создается опаснейшая иллюзия защищенности.

Идея - дать клиентам возможность в реальном времени через СБОЛ устанавливать и снимать принудительное использование 3DS с автоматическим отклонением транзакций от продавцов, не поддерживающих данную технологию.
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Комментарии 2

viabank
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по-идее, если банк-эмитент карты поддерживает 3DS, а банк-эквайер продавца - нет, должно быть просто опротестовать трансакцию. но на практике, очень многое зависит от профессионализма специалистов по претензионной работе банка и его, банка, ориентированности на клиента. у сбера с этим пока не радужно. за сим - присоединяюсь. хотя не верю не то что в реализацию, но даже в принятие идеи банком.
Afanasov_Demian
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В добавок появляется возможность отмены операции, клиент может передумал, то у него есть время подумать до ввода 3DS.
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