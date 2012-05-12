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Аватар Сергей 1201 (prt)
12.05.2012 19:04 #
Отклонено

Выводить на печать справки, заявки, выписки по вкладам в интернет банке, с электронно-цифровой подписью ТКС БАНКА

Заранее получив заверенную цифровую подпись ТКС БАНКА заказным письмом по почте можно использовать её в документах полученных через интернет банк. Как вариант возможен аналог собственноручной подписи ТКС банка в виде смс и таблицы.
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Комментарии 3

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

Использование ЭЦП для заверения документов на текущий момент не планируется. В будущем будет реализована возможность выгрузки документов из Интернет-банка на emailв режиме online.

С уважением, ТКС Банк.
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