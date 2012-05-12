Отклонено
Выводить на печать справки, заявки, выписки по вкладам в интернет банке, с электронно-цифровой подписью ТКС БАНКА
Заранее получив заверенную цифровую подпись ТКС БАНКА заказным письмом по почте можно использовать её в документах полученных через интернет банк. Как вариант возможен аналог собственноручной подписи ТКС банка в виде смс и таблицы.
3
Комментарии 3
Использование ЭЦП для заверения документов на текущий момент не планируется. В будущем будет реализована возможность выгрузки документов из Интернет-банка на emailв режиме online.
С уважением, ТКС Банк.