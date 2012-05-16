Принято

Комиссия за снятие денег в банкомате

В связи с объединением банкоматов в единое пространство, хорошо бы было указать в банкоматах каких банков можно снимать деньги без процентов или хотя бы с минимальным процентом. Или указать какие банки не берут дополнительный процент за снятие денег по чужим картам (по мимо комиссии банка эмитента) (данную опцию можно добавить в информацию о банке).

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