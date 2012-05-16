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Аватар Демьян Афанасьев (Afanasov_Demian)
16.05.2012 09:07 #
Принято

Комиссия за снятие денег в банкомате

В связи с объединением банкоматов в единое пространство, хорошо бы было указать в банкоматах каких банков можно снимать деньги без процентов или хотя бы с минимальным процентом. Или указать какие банки не берут дополнительный процент за снятие денег по чужим картам (по мимо комиссии банка эмитента) (данную опцию можно добавить в информацию о банке).
5

Комментарии 5

Редактор
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Согласен, полезная информация. Вопрос, куда ее поставить? Мне кажется, разумно было бы включить ее как дополнительный параметр в раздел "Дебетовые/Кредитные карты", которого, правда, у нас пока нет, но будет в ближайшей перспективе. Катя, что думаешь?
Campanita
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Информация о тарифах по обслуживанию банковских карт нужная и полезная, поэтому в концепцию раздела мы включили все комиссии взимаемые банком-эмитентом, в том числе и комиссии банков за снятие наличных в своих банкоматах, банкоматах банков-партнеров и в банкоматах сторонних банков. При этом мы будем указывать названия банков-партнеров и партнерских сетей.

Комиссии же банка-эквайера по картам сторонних банков прописываются в тарифах крайне редко. И, как правило, узнать о взимании такой комиссии можно лишь в момент совершения операции в банкомате.
В 2010 году были приняты поправки в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности». Согласно им «кредитная организация-владелец банкомата обязана информировать держателя платежной карты до момента осуществления им расчетов... предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, о размере комиссионного вознаграждения, установленного кредитной организацией-владельцем банкомата и взимаемого ею за совершение указанных операций... а также отражать по итогам этих операций информацию о комиссионном вознаграждении кредитной организации-владельца банкомата в случае взимания такого вознаграждения на чеке банкомата.
Моисей Абрамович
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03.07.2012 в 13:47 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Редактор
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22.12.2013 в 12:24 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Принято»
Редактор
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Сервис, безусловно, нужный и полезный. Пока ничего не могу сказать о сроках, но идея правильная. Надо делать.
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