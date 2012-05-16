Принято
Комиссия за снятие денег в банкомате
В связи с объединением банкоматов в единое пространство, хорошо бы было указать в банкоматах каких банков можно снимать деньги без процентов или хотя бы с минимальным процентом. Или указать какие банки не берут дополнительный процент за снятие денег по чужим картам (по мимо комиссии банка эмитента) (данную опцию можно добавить в информацию о банке).
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Комиссии же банка-эквайера по картам сторонних банков прописываются в тарифах крайне редко. И, как правило, узнать о взимании такой комиссии можно лишь в момент совершения операции в банкомате.
В 2010 году были приняты поправки в статью 29 закона «О банках и банковской деятельности». Согласно им «кредитная организация-владелец банкомата обязана информировать держателя платежной карты до момента осуществления им расчетов... предупреждающей надписью, отражаемой на экране банкомата, о размере комиссионного вознаграждения, установленного кредитной организацией-владельцем банкомата и взимаемого ею за совершение указанных операций... а также отражать по итогам этих операций информацию о комиссионном вознаграждении кредитной организации-владельца банкомата в случае взимания такого вознаграждения на чеке банкомата.