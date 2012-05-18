банковский словарь

Ждет рассмотрения

Больше не идея, а указание на отчасти неработоспособную ссылку. Не знаю как у других пользователей обстоит с этим делом, но у меня есть возможность создать статью, т.е перейти по ссылке только на "главной странице" банковского словаря. Как только перехожу к статьям, чтобы просмотреть каких слов в словаре нет по буквам, и нажимаю на ссылку "создать статью", так она лишь обновляет ранее открытую мною страницу. Приходится переходить на главную, чтобы после создать статью. Немного неудобно