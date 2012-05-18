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Аватар NISSAN (bankirveka)
18.05.2012 09:26 #
Ждет рассмотрения

банковский словарь

Больше не идея, а указание на отчасти неработоспособную ссылку. Не знаю как у других пользователей обстоит с этим делом, но у меня есть возможность создать статью, т.е перейти по ссылке только на "главной странице" банковского словаря. Как только перехожу к статьям, чтобы просмотреть каких слов в словаре нет по буквам, и нажимаю на ссылку "создать статью", так она лишь обновляет ранее открытую мною страницу. Приходится переходить на главную, чтобы после создать статью. Немного неудобно smile:)
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