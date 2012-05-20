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Аватар К (shlomo_chavez)
20.05.2012 12:12 #
Ждет рассмотрения

Дополнить ответ ссылкой классификации

Задавая вопрос в рубрике, пользователь получает(или не получает smile;) ) от Представителя ответ, по сути не всегда отражающий надежды и чаяния вопрошающего.
Из ответа Администратора профильной темы понятно, кто, надеюсь вдумчиво верховодит на своей территории smile:)
Предлагаю техническими способами дополнять ответы ссылкой(по типу "постоянный адрес") классификации.
Какие видятся плюсы и для кого:
Для новичков(да и не только) должна упростится процедура искомой информации.
Для Представителей Линий гипотетически может снизиться бесполезная нагрузка с часто повторяющимися вопросами.
И ещё, идеальный порядок в классификации ответов отдельно взятой организации можно рассматривать как критерий определения номинации "Лицом к клиенту" ежегодной Церемонии. smile:)
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