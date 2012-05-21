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Аватар Denis V (DenisV)
21.05.2012 19:06 #
Ждет рассмотрения

Платежное поручение

Уважаемый "Авангард"!

При обработке ПП в клиент-банке (физ.лицо) в вечернее время по умолчанию предлагается более высокий тариф за обработку "в текущем операционном дне". Прошу изменить приоритетность в предлагаемом порядке обработки, установив по умолчанию более низкий тариф - "обработка в следующем операционном дне".

С уважением,
Денис
5

Комментарии 5

art.spb
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Категорически поддерживаю! Даже если сразу обратил внимание, что случайно выбрал не тот способ обработки, все равно служба поддержки ни чем помочь не может и списываются лишние деньги. Это очень огорчает.
rdc
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Внешний перевод в течение некоторого времени можно отозвать.
rdc
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Хотя, с другой стороны, не совсем однозначно, что хуже - случайно попасть на 75 рублей, или случайно опоздать с переводом в пятницу вечером…
art.spb
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Я попытался отозвать его через 10 минут после подачи - мне сказали, что это невозможно.
К тому же, если человеку очень нужно отправить перевод текущим днем, он обратит внимание на эту опцию и включит ее.
rdc
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Да, тогда отложенный перевод по умолчанию предпочтительнее - его-то отозвать как раз можно. Плюсую.
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