Ждет рассмотрения

Платежное поручение

Уважаемый "Авангард"!



При обработке ПП в клиент-банке (физ.лицо) в вечернее время по умолчанию предлагается более высокий тариф за обработку "в текущем операционном дне". Прошу изменить приоритетность в предлагаемом порядке обработки, установив по умолчанию более низкий тариф - "обработка в следующем операционном дне".



С уважением,

Денис



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