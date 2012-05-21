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Denis V
(DenisV)
Ждет рассмотрения
Платежное поручение
Уважаемый "Авангард"!
5
При обработке ПП в клиент-банке (физ.лицо) в вечернее время по умолчанию предлагается более высокий тариф за обработку "в текущем операционном дне". Прошу изменить приоритетность в предлагаемом порядке обработки, установив по умолчанию более низкий тариф - "обработка в следующем операционном дне".
С уважением,
Денис
Комментарии 5
К тому же, если человеку очень нужно отправить перевод текущим днем, он обратит внимание на эту опцию и включит ее.