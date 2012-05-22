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Аватар apmg
22.05.2012 15:38 #
Отклонено

Обязательное 3DS

Оказывается, теперь по моей карте VISA Electron можно оплачивать покупки через интернет. smile:o То есть она стала такой же уязвимой для интернет-мошенников, как и большинство карт наших сограждан. Предлагаю позаботиться о безопасности клиентов и хотя бы запретить для карт класса Electronic платежи в интернете без использования ЗД. (как в Сбере) Если приложить усилий побольше, то можно сделать дополнительную услугу запрета операций в интернете без использования 3Д. smile:)
3

Комментарии 3

apmg
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Даже на амазоне без CVV2 платежи проходят! одна сплошная дыра smile:o
ivanbrat
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Добрый день!

Осуществление интернет-операций по картам Visa Electron / Visa Classic Unembossed, MasterCard Electronic, MasterCard Unembossed не только на сайтах, поддерживающих 3D Secure, предусмотрена специально, чтобы не ущемлять клиентов Банка и предоставлять им более широкие возможности при совершении операций в интернет-магазинах.

Карты Visa Electron / Visa Classic Unembossed, MasterCard Electronic, MasterCard Unembossed сложно назвать более уязвимыми - в сфере e-commerce их возможности аналогичны возможностям карт Банка уровня Classic / Standard и выше, при этом совершение мошеннических операций по этим картам по-прежнему менее вероятно, т.к. любая операция проводится с обязательной авторизацией.
apmg
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Ну да, я не писал, что они более уязвимы, я писал, что они раньше были неуязвимы, а стали уязвимы. Я, например, не хочу по карте никакого е-комерса в обмен на дыру в безопасности, но банк не предоставляет мне выбора.
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