Обязательное 3DS

Оказывается, теперь по моей карте VISA Electron можно оплачивать покупки через интернет.
То есть она стала такой же уязвимой для интернет-мошенников, как и большинство карт наших сограждан. Предлагаю позаботиться о безопасности клиентов и хотя бы запретить для карт класса Electronic платежи в интернете без использования ЗД. (как в Сбере) Если приложить усилий побольше, то можно сделать дополнительную услугу запрета операций в интернете без использования 3Д.
Комментарии 3
Осуществление интернет-операций по картам Visa Electron / Visa Classic Unembossed, MasterCard Electronic, MasterCard Unembossed не только на сайтах, поддерживающих 3D Secure, предусмотрена специально, чтобы не ущемлять клиентов Банка и предоставлять им более широкие возможности при совершении операций в интернет-магазинах.
Карты Visa Electron / Visa Classic Unembossed, MasterCard Electronic, MasterCard Unembossed сложно назвать более уязвимыми - в сфере e-commerce их возможности аналогичны возможностям карт Банка уровня Classic / Standard и выше, при этом совершение мошеннических операций по этим картам по-прежнему менее вероятно, т.к. любая операция проводится с обязательной авторизацией.