Обязательное 3DS

Отклонено

Оказывается, теперь по моей карте VISA Electron можно оплачивать покупки через интернет.То есть она стала такой же уязвимой для интернет-мошенников, как и большинство карт наших сограждан. Предлагаю позаботиться о безопасности клиентов и хотя бы запретить для карт класса Electronic платежи в интернете без использования ЗД. (как в Сбере) Если приложить усилий побольше, то можно сделать дополнительную услугу запрета операций в интернете без использования 3Д.