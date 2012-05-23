Ждет рассмотрения

Юридическая консультация

Можно добавить раздел юридической помощи в разрешении спорных ситуаций, таких как (спорная транзакция, не вовремя закрытая карта (по вине банка), арестовали средства (как узнать на каком основании и законно ли данное действие), не принимают платеж по разным причинам (в том числе если клиент отказался от доп.услуги за которую нужно платить) и т.д.)

т.к. сейчас бывают стандартные ситуации с которыми сталкиваются клиенты, но могут не знать своих прав и идти на поводу у банка неся при этом расходы которых можно было бы избежать навязывания дополнительной услуги.

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