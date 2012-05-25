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Аватар Е. Ида. (euga11)
25.05.2012 00:01 #
Реализовано

вход в CBOL с главной страницы

В текущей версии сайта при клике на "вход в интернет банк..." появляется меню с опциями "Citibank Online" и "Citi Mobile".
Если нажать "Citi Mobile", появляется страница: "Обращаем Ваше внимание, что Citi Mobile доступен только на мобильных устройствах."

Зачем же тогда предлагать этот выбор, да ещё и заставлять лишний раз щёлкать по меню, в случае, если я захожу в CBOL с настольного компьютера, а не мобильного телефона?
3

Комментарии 3

Ситибанк_2
#
09.06.2012 в 14:09 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ситибанк_2
#
Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за замечание. Информация была обновлена.
Ситибанк_2
#
22.07.2013 в 17:00 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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