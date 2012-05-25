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Е. Ида.
(euga11)
Реализовано
вход в CBOL с главной страницы
В текущей версии сайта при клике на "вход в интернет банк..." появляется меню с опциями "Citibank Online" и "Citi Mobile".
3
Если нажать "Citi Mobile", появляется страница: "Обращаем Ваше внимание, что Citi Mobile доступен только на мобильных устройствах."
Зачем же тогда предлагать этот выбор, да ещё и заставлять лишний раз щёлкать по меню, в случае, если я захожу в CBOL с настольного компьютера, а не мобильного телефона?
Комментарии 3
Благодарим Вас за замечание. Информация была обновлена.