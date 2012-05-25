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Аватар -Andrej-
25.05.2012 11:42 #
Ждет рассмотрения

Вход в Интернет-банк ОТПдирект по разовому смс-паролю.

При входе в Интернет-банк ОТПдирект не приходит смс-уведомление об успешном входе в систему, так же нет функции "вход в ОТПдирект по разовому смс-паролю".
Учитывая сколько сейчас вирусов и троянов в сети Интернет, завладеть постоянным паролем злоумышленнику не так тяжело, и если это случится, то пользователь ОТПдирект об этом даже не узнает.
Я предлагаю внедрить функцию "вход в ОТПдирект по разовому смс-паролю" или хотя бы предупреждать клиента по смс об успешном входе в систему.
2

Комментарии 2

sunny3
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Мне приходит одноразовый пароль, поколдуйте в ОТПдиректе, в настройках это есть.
arsh.yul
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В настройках отпдирект имеется такая функция.
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