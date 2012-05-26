Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Дмитрий (gdn)
26.05.2012 01:18 #
Ждет рассмотрения

EV сертификат для интернет банка и смс с описанием операций.

Добрый день, в целом очень понятный и удобный интернет банк, а лимиты на операции по картам послужили причиной начать использовать их для расчетов, однако было бы очень полезно:

  • Сменить сертификат сервера интернет банка с обычного на EV http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation, это сделано у многих западных и российских банков, позволяя сразу визуально понять по цвету адресной строки и названию организации что находишься на нужном сайте и прибавляет доверия к системе.
  • При оплате через инет банк по разовому паролю высылать смс с описанием операции и кодом с карточки до ее совершения, чтобы клиент мог убедиться в том что он сейчас будет подтверждать именно то действие которое собирался, что защитит от возможных вирусов.

4

Комментарии 4

rdc
#
Разовый пароль действует на все операции в ИБ в течение 15 минут после его ввода.
LogicDaemon
#
Но я не вижу в этом препятствий для отправки подтверждения.

Кстати, разовый пароль можно было бы высылать в той же SMS, и отказаться от картонных карточек (по желанию клиента). причём кажется это уже кто-то высказывал.
viabank
#
карточки не картонные - пластиковые.
и зачем в одной идее смешивать две? у многих здесь на форуме по поводу первой будет поддержка, но при это будет неприятие второй.
gdn
#
Зайдя недавно, обнаружил что сертификат новый как раз Extended Validation smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.