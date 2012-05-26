EV сертификат для интернет банка и смс с описанием операций.

Добрый день, в целом очень понятный и удобный интернет банк, а лимиты на операции по картам послужили причиной начать использовать их для расчетов, однако было бы очень полезно:
- Сменить сертификат сервера интернет банка с обычного на EV http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation, это сделано у многих западных и российских банков, позволяя сразу визуально понять по цвету адресной строки и названию организации что находишься на нужном сайте и прибавляет доверия к системе.
- При оплате через инет банк по разовому паролю высылать смс с описанием операции и кодом с карточки до ее совершения, чтобы клиент мог убедиться в том что он сейчас будет подтверждать именно то действие которое собирался, что защитит от возможных вирусов.
Комментарии 4
Кстати, разовый пароль можно было бы высылать в той же SMS, и отказаться от картонных карточек (по желанию клиента). причём кажется это уже кто-то высказывал.
и зачем в одной идее смешивать две? у многих здесь на форуме по поводу первой будет поддержка, но при это будет неприятие второй.