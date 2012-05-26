EV сертификат для интернет банка и смс с описанием операций.

Ждет рассмотрения



Сменить сертификат сервера интернет банка с обычного на EV http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation, это сделано у многих западных и российских банков, позволяя сразу визуально понять по цвету адресной строки и названию организации что находишься на нужном сайте и прибавляет доверия к системе.



http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Validation, это сделано у многих западных и российских банков, позволяя сразу визуально понять по цвету адресной строки и названию организации что находишься на нужном сайте и прибавляет доверия к системе. При оплате через инет банк по разовому паролю высылать смс с описанием операции и кодом с карточки до ее совершения, чтобы клиент мог убедиться в том что он сейчас будет подтверждать именно то действие которое собирался, что защитит от возможных вирусов.



Добрый день, в целом очень понятный и удобный интернет банк, а лимиты на операции по картам послужили причиной начать использовать их для расчетов, однако было бы очень полезно: