"Карта кодов в мобильнике"

Ждет рассмотрения

Прошу Представителей Банка не судить строго за заголовок и не игнорировать идею с первых строкПросто иначе было не уместить суть двух словахНиже изложено подробно и с деталями.Навеяна идея была утренним кофе и всенедельнобурлением темы Карта_Переменных_Кодов VS. Разовый_Код_В_SMS. А суть проста - пил я утренний кофе и попутно, отточенными до автоматизма движениями, проверял корпоративную почту. Но в какой-то момент я вдруг поймал себя на мысли что ввожу какие-то пинкоды)))) Я вдруг понял, что в разговоре про подтверждение банковских операций разовыми кодами, я совсем забыл, что эта технология используется не только в банке.Просто раньше у меня был корпоративный токен (сравнительно больших размеров) и мне даже в голову не приходило предложить идею таскать ещё один такой же от инет-банкаНо технологии развиваются и, в частности компания Alladdin (или сколько у неё там двойных согласных правильно пишется), выпустила на рынок такую вещь, как MobilePass. MobilePass - это программный токен, который ставится на ОС Windows, Unix, MacOS, Android, iOS, Blackberry (может чего забыл).Так вот, вместо старого "железного" токена, на моём смартфоне теперь просто стоит приложение, которое в ответ на ввод пин-кода генерирует мне разовые пароли для доступа в корпоративную сеть. Т.к. суть такая же, то почему бы не рассмотреть возможность создания банком (или адаптации готового) аналогичного приложения для клиентов - чтобы код подтверждения можно было получать просто с помощью мобильника? Да, надо будет помнить ещё один пин-код. Но, например, мне это куда проще, чем таскать с собой карточку кодов.Я отлично понимаю, что в случае варианта взаимодействие банка с клиентом, возникает масса вопросов как это приложение связать с банковсокой системой по незащищённому каналу, как проверить его безопасность и т.д., и т.п. Но думаю в банке есть люди, которые могут хотя бы обдумать эту мысльУ меня у самого не так давно был обычный телефон и я даже не помышлял о смартфоне (после неудачных опытов пару-тройку лет назад) Но мир не стоит на месте - мобильных устройств всё больше и почему бы не использовать их потенциал для удобства клиентов?Всем спасибо за уделённое время.С уважением,Fuzzy