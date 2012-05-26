"Карта кодов в мобильнике"

Прошу Представителей Банка не судить строго за заголовок и не игнорировать идею с первых строк
Просто иначе было не уместить суть двух словах
Ниже изложено подробно и с деталями.
Навеяна идея была утренним кофе и всенедельнобурлением темы Карта_Переменных_Кодов VS. Разовый_Код_В_SMS. А суть проста - пил я утренний кофе и попутно, отточенными до автоматизма движениями, проверял корпоративную почту. Но в какой-то момент я вдруг поймал себя на мысли что ввожу какие-то пинкоды
)))) Я вдруг понял, что в разговоре про подтверждение банковских операций разовыми кодами, я совсем забыл, что эта технология используется не только в банке.
Просто раньше у меня был корпоративный токен (сравнительно больших размеров) и мне даже в голову не приходило предложить идею таскать ещё один такой же от инет-банка
Но технологии развиваются и, в частности компания Alladdin (или сколько у неё там двойных согласных правильно пишется), выпустила на рынок такую вещь, как MobilePass. MobilePass - это программный токен, который ставится на ОС Windows, Unix, MacOS, Android, iOS, Blackberry (может чего забыл).
Так вот, вместо старого "железного" токена, на моём смартфоне теперь просто стоит приложение, которое в ответ на ввод пин-кода генерирует мне разовые пароли для доступа в корпоративную сеть. Т.к. суть такая же, то почему бы не рассмотреть возможность создания банком (или адаптации готового) аналогичного приложения для клиентов - чтобы код подтверждения можно было получать просто с помощью мобильника? Да, надо будет помнить ещё один пин-код. Но, например, мне это куда проще, чем таскать с собой карточку кодов.
Я отлично понимаю, что в случае варианта взаимодействие банка с клиентом, возникает масса вопросов как это приложение связать с банковсокой системой по незащищённому каналу, как проверить его безопасность и т.д., и т.п. Но думаю в банке есть люди, которые могут хотя бы обдумать эту мысль
У меня у самого не так давно был обычный телефон и я даже не помышлял о смартфоне (после неудачных опытов пару-тройку лет назад) Но мир не стоит на месте - мобильных устройств всё больше и почему бы не использовать их потенциал для удобства клиентов?
Всем спасибо за уделённое время.
С уважением,
Fuzzy
Комментарии 10
ОСей, которые используются, очень много. Одни юниксы - это не линукс.
не обязательно писать - как я уже упомянул, есть готовые решения - тут встаёт вопрос цены.
А по поводу *nix'ов - много вы знаете десктопов не под Linux? (я 1-2 у хороших гиков, которые при этом и смарты имеют) И, как писавший некий код под *nix, могу вам сказать, что иногда даже перекомпиляции Linux-приложения не требуется, чтобы запустить его в другой системе.
Я сам сижу под фрей Отличный десктоп! И, как постоянныйй пользователь (и программист), скажу, что даже разные дистрибы линукса добавляют проблем.
ЗЫ: ну разве что Авангард начнёт выпускать свой "закрытый" смартфон!
Причем более безопасные, чем просто одноразовый код (при создании кода доступна информация о получателе платежа) .
За счет того, что они как вы выразились "огрызки", как раз инциденты с безопасностью на смартфонах связаны в основном с глупостью пользователя (самостоятельно установил вредоносную программу не смотря на 10 предупреждающих сообщений).
Берётся любое приложение "прячем-фотки-от-жены".
С карты кодов стираем все коды. Фоткаем. Запароливаем. Всё.
Да и вообще не очень удобно это с фоткой - опять-таки надо будит иногда за новой картой ходить.