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Аватар Fuzzy
26.05.2012 10:32 #
Ждет рассмотрения

"Карта кодов в мобильнике"

Прошу Представителей Банка не судить строго за заголовок и не игнорировать идею с первых строк smile:) Просто иначе было не уместить суть двух словах smile:) Ниже изложено подробно и с деталями.

Навеяна идея была утренним кофе и всенедельнобурлением темы Карта_Переменных_Кодов VS. Разовый_Код_В_SMS. А суть проста - пил я утренний кофе и попутно, отточенными до автоматизма движениями, проверял корпоративную почту. Но в какой-то момент я вдруг поймал себя на мысли что ввожу какие-то пинкоды smile:-))))) Я вдруг понял, что в разговоре про подтверждение банковских операций разовыми кодами, я совсем забыл, что эта технология используется не только в банке.
Просто раньше у меня был корпоративный токен (сравнительно больших размеров) и мне даже в голову не приходило предложить идею таскать ещё один такой же от инет-банка smile;) Но технологии развиваются и, в частности компания Alladdin (или сколько у неё там двойных согласных правильно пишется), выпустила на рынок такую вещь, как MobilePass. MobilePass - это программный токен, который ставится на ОС Windows, Unix, MacOS, Android, iOS, Blackberry (может чего забыл).
Так вот, вместо старого "железного" токена, на моём смартфоне теперь просто стоит приложение, которое в ответ на ввод пин-кода генерирует мне разовые пароли для доступа в корпоративную сеть. Т.к. суть такая же, то почему бы не рассмотреть возможность создания банком (или адаптации готового) аналогичного приложения для клиентов - чтобы код подтверждения можно было получать просто с помощью мобильника? Да, надо будет помнить ещё один пин-код. Но, например, мне это куда проще, чем таскать с собой карточку кодов.

Я отлично понимаю, что в случае варианта взаимодействие банка с клиентом, возникает масса вопросов как это приложение связать с банковсокой системой по незащищённому каналу, как проверить его безопасность и т.д., и т.п. Но думаю в банке есть люди, которые могут хотя бы обдумать эту мысль smile:-) У меня у самого не так давно был обычный телефон и я даже не помышлял о смартфоне (после неудачных опытов пару-тройку лет назад) Но мир не стоит на месте - мобильных устройств всё больше и почему бы не использовать их потенциал для удобства клиентов?

Всем спасибо за уделённое время.
С уважением,
Fuzzy
10

Комментарии 10

gibbs
#
у вебманей есть приложение, для генерации пароля, и не у всех клиентов есть смартфоны.
Fuzzy
#
Это понятно, что не у всех клиентов есть смарты. Но во-первых данное приложение можно поставить не только на смарт, но и на обычный ПК (если говорить о MobilePass). Во-вторых, смартов становится всё больше и если уж банк рассматривает альтернативы карте кодов - такие как SMS и интегрированный в карту кодогенератор, то мне кажется имеет смысл рассматривать и другие.
Exception
#
Под каждую ОСь надо писать программу? Лучше уж карта кодов.
ОСей, которые используются, очень много. Одни юниксы - это не линукс.
Fuzzy
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Под каждую ОСь надо писать программу? Лучше уж карта кодов.
ОСей, которые используются,очень много. Одни юниксы - это не линукс.
Exception,
не обязательно писать - как я уже упомянул, есть готовые решения - тут встаёт вопрос цены.
А по поводу *nix'ов - много вы знаете десктопов не под Linux? (я 1-2 у хороших гиков, которые при этом и смарты имеют) И, как писавший некий код под *nix, могу вам сказать, что иногда даже перекомпиляции Linux-приложения не требуется, чтобы запустить его в другой системе.
Exception
#

А по поводу *nix'ов - много вы знаете десктопов не под Linux? (я 1-2 у хороших гиков, которые при этом и смарты имеют) И, как писавший некий код под *nix, могу вам сказать, что иногда даже перекомпиляции Linux-приложения не требуется, чтобы запустить его в другой системе.
Fuzzy


Я сам сижу под фрей smile:) Отличный десктоп! И, как постоянныйй пользователь (и программист), скажу, что даже разные дистрибы линукса добавляют проблем.
svetin
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Народ компы защитить не может, а операционки на смартах - вообще "огрызки". smile:achtung:

ЗЫ: ну разве что Авангард начнёт выпускать свой "закрытый" смартфон! smile:|
rebelion76
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Вообще по теме есть готовые решения , с поддержкой платформ для всех смартфонов и остальных телефонов (java-приложение).
Причем более безопасные, чем просто одноразовый код (при создании кода доступна информация о получателе платежа) .


svetin пишет:
Народ компы защитить не может, а операционки на смартах - вообще "огрызки".


За счет того, что они как вы выразились "огрызки", как раз инциденты с безопасностью на смартфонах связаны в основном с глупостью пользователя (самостоятельно установил вредоносную программу не смотря на 10 предупреждающих сообщений).
rdc
#
Карта кодов в мобильнике делается очень просто.
Берётся любое приложение "прячем-фотки-от-жены".
С карты кодов стираем все коды. Фоткаем. Запароливаем. Всё.
Fuzzy
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Вот только приложения "прячем фотки-от-жены" частенько работают через обычный XOR и ломаются на раз... smile:(
Да и вообще не очень удобно это с фоткой - опять-таки надо будит иногда за новой картой ходить.
sudar78
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Зачем ходить часто? Попросите привязать сразу пару-тройку и они будут автоматом подключаться по мере окончания кодов на предыдущей. Хватит надолго.
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