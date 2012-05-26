LogicDaemon 26.05.2012 11:07 # ещё как здорово! Особенно для оплаты в интернет-магазинах, которые не умеют ни PayPal, ни Google Checkout, а также для использования в Российских платёжных системах, например Chronopay, у которых, мягко говоря, подмочена репутация. Довольно страшно сдавать номер карточки таким, и очень часто приходится отказываться от оплаты. А если бы можно было создавать виртуальные карты, пусть даже за небольшую плату (допустим, 50 руб.), с которых нельзя украсть больше, чем я туда перевёл, в некоторых магазинах можно было бы пробовать совершать покупки. В принципе, я сейчас для подобных вещей использую отдельную дебетовую долларовую карточку, на которую перевожу деньги непосредственно перед покупкой (ну и хранится там небольшой остаток). Но там всё же один счёт, и может произойти ситуация, когда мошенники («сломав» сайт, где совершается покупка, или заманив фишингом на подложный сайт), снимут деньги в то время, когда я туда их внёс, или снимут больше, чем должны были (если я собирался купить с нескольких сайтов и внёс большую сумму). Кроме того, обменный курс банка для покупки валюты менее выгоден, чем курс, используемый платёжной системой при конвертации валюты непосредственно при оплате товаров и услуг. 0
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Довольно страшно сдавать номер карточки таким, и очень часто приходится отказываться от оплаты.
А если бы можно было создавать виртуальные карты, пусть даже за небольшую плату (допустим, 50 руб.), с которых нельзя украсть больше, чем я туда перевёл, в некоторых магазинах можно было бы пробовать совершать покупки.
В принципе, я сейчас для подобных вещей использую отдельную дебетовую долларовую карточку, на которую перевожу деньги непосредственно перед покупкой (ну и хранится там небольшой остаток). Но там всё же один счёт, и может произойти ситуация, когда мошенники («сломав» сайт, где совершается покупка, или заманив фишингом на подложный сайт), снимут деньги в то время, когда я туда их внёс, или снимут больше, чем должны были (если я собирался купить с нескольких сайтов и внёс большую сумму).
Кроме того, обменный курс банка для покупки валюты менее выгоден, чем курс, используемый платёжной системой при конвертации валюты непосредственно при оплате товаров и услуг.
Вноси ровно перед покупкой и ровно столько, сколько нужно.
Например - начал внутрибанковский перевод в ИБ, ввёл код, но ещё не нажал "перевести".
Начал оформлять заказ в инет-магазе, ввёл карту, но ещё не нажал "заплатить".
Далее - "перевести" - убедился, что деньги появились на счету - "заплатить". Это секунд 10 максимум.
Теперь по поводу обменного курса.
Для информации: когда покупаешь рублёвой картой что-либо в долларах или евро, используется вовсе не курс платёжной системы.
Используется курс самого Авангарда (тот же самый, что при ручной конвертации в ИБ), и сверху накидывается трансграничная комиссия 0.75%.
Таким образом, выгоднее делать покупки в долларах и евро долларовой и евровой картами соответственно, проводя ручное конвертирование перед покупкой.
Курс платёжной системы используется только в том случае, если покупка идёт в валюте, отличной от рубля/доллара/евро.
Например, если рублёвой картой покупаешь что-то в Японии, то будет произведена двойная конвертация - сначала по курсу платёжной системы из йены в доллар, а далее по курсу Авангарда из доллара в рубль, плюс трансграничка 0.75%.
Вот пример: чехол на Motorola Defy, eBay #190680855578.
€5.19 EUR + S&H €0.49 EUR = 5.68EUR. Покупка.06.08.12 19:59:04. Операция проведена 9.08, сняли 223,22 р и 1,67 р. комиссии.
223р / 5.68€ = 39.26 р/€.
Курсы ЦБ РФ (от которых рассчитывается курс банка, +/- десятки копеек):
09.08.2012 39.2299
08.08.2012 39.2322
07.08.2012 39.5353
04.08.2012 39.6745
Сейчас например евро ЦБ РФ 39.366, курсы Авангарда: 39.15/39.75
Заводить в Авангарде отдельную дебетовую долларовую классик-карту за 15$ в год ? можно, конечно, но виртуальная была бы лучше.
Не знаю у кого как, а у меня пароль на 2 порядка сложнее кодового слова, ибо кодовое слово невозможно сделать сложным.
И да, мне не нравится, что посторонние лица могут узнать мое финансовое состояние.
Вам сообщить, номер моего электрона? Ну, чтобы осталось "только", узнать кодовое слово
P.S. Наличие возможности входа, по номеру карты и кодовому слову, считаю плохой идеей, которую лучше бы прикрыть, но демонизировать ее не стоит
Хмм, оказывается уже позволяет.
Тогда действительно в виртуальной особого смысла нет.
Кто-нибудь привязывал Electron к PayPal? Также интересуют возможность оплаты на сайтах aliexpress, dealextreme и т.д.