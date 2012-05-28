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Ждет рассмотрения

Подача заявки на кредит через Интернет

Доброго времени суток!

Предлагаю сделать возможным подачу заявки на кредиты ОнЛ@йн. Подача заявки на карты уже есть, пора бы задуматься и о подачи заявок на потребительские кредиты.

Можно сделать так, что бы при заполнении данных клиенту также клиенту предлагалось выбрать удобное ему отделение банка и загрузить на сайт отсканированные копии справки о доходах и копию трудовой книжки(трудового договора). Банку это позволит избавится от очередей при подачи заявки на кредит, а клиенту не теряя время подать заявку на кредит. При этом благодаря возможности при подаче заявки на кредит загрузить на сайт отсканированные копии справки о доходах и копию трудовой книжки(трудового договора) банк убедится, что клиент трудоустроен и платёжеспособный. После рассмотрения заявки работник банка связывается с клиентом по телефону и рассказывает об условиях на которых банк выдаст клиенту кредит, так как процентная ставка рассчитывается индивидуально). Так клиент будет знать заранее все условия и решит до похода в офис подходит ли ему те или иные условия.

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