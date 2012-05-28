Интернет банк Время в Ленте

Реализовано

В новом интернет-банке появилась лента событий.Это очень хорошо.Но для того чтобы она была удобна и адекватно тому что в ней отражаетсяпросто необходимо добавить в нее время (Час и минуты).Время события опеределять временем начала события - для длительных событий(например звонок).Новые предложения по ленте и не только ждите в следующих моих идеяхВосможно кто-то уже догадался и выскажет их до меня. Я буду только за