Интернет банк Время в Ленте

В новом интернет-банке появилась лента событий.
Это очень хорошо.
Но для того чтобы она была удобна и адекватно тому что в ней отражается
просто необходимо добавить в нее время (Час и минуты).
Время события опеределять временем начала события - для длительных событий
(например звонок).
Новые предложения по ленте и не только ждите в следующих моих идеях
Восможно кто-то уже догадался и выскажет их до меня. Я буду только за
Комментарии 2
Надеюсь данная моя идея не пополнит ряды других нескольких десятков идей
которые ждут рассмотрения месяцами без единого комментария от представителей
банка несмотря на то что в некоторых из них есть лайки и комментарии пользователей.
Не хотелось бы переносить публичное обсуждение идей из специально предназначенного
для этого раздела в обсуждения друзей банка и тем более на общий форум или писать в группу
в контакте или на горячую линию Артему Иношину или в формате отзывы на народный рейтинг.
Артему Иношин хотя и отвечает быстро и по существу - но горячая линия предназначена для других ситуаций - и не позволяет обсудить идею.