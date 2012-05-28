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Аватар mihailr
28.05.2012 23:00 #
Реализовано

Интернет банк Время в Ленте

В новом интернет-банке появилась лента событий.

smile:) Это очень хорошо.
Но для того чтобы она была удобна и адекватно тому что в ней отражается
просто необходимо добавить в нее время (Час и минуты).
Время события опеределять временем начала события - для длительных событий
(например звонок).

Новые предложения по ленте и не только ждите в следующих моих идеях smile;)
Восможно кто-то уже догадался и выскажет их до меня. Я буду только за smile:D smile:o
2

Комментарии 2

mihailr
#
Уважаемый представитель банка ТКС.
Надеюсь данная моя идея не пополнит ряды других нескольких десятков идей
которые ждут рассмотрения месяцами без единого комментария от представителей
банка несмотря на то что в некоторых из них есть лайки и комментарии пользователей.
Не хотелось бы переносить публичное обсуждение идей из специально предназначенного
для этого раздела в обсуждения друзей банка и тем более на общий форум или писать в группу
в контакте или на горячую линию Артему Иношину или в формате отзывы на народный рейтинг.
Артему Иношин хотя и отвечает быстро и по существу - но горячая линия предназначена для других ситуаций - и не позволяет обсудить идею.
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