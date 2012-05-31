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Ждет рассмотрения

Метроприложение на произвольной карте

В свете введения частичной платности карт даже для активных держателей - не хотело бы их плодить. Но также хотелось бы мильную карту и метрокарту (и еще запасную Visa) одновременно. Поэтому предлагаю добавить возможность метроприложения на произвольную карту. Не знаю насколько технологически сложно это реализовать (я так понимаю там заготовки с метками сразу прямо идут), однако это сразу бы уменьшило количество сугубых метрокарт в обороте (и снизило издержки банка) процентов на 50 (если не больше), я думаю. Все таки у Авангарда не сберовские масштабы эмиссии и [почти] индивидуальный подход к клиенту.

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