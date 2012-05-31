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Максим
(ultra)
Ждет рассмотрения
Метроприложение на произвольной карте
В свете введения частичной платности карт даже для активных держателей - не хотело бы их плодить. Но также хотелось бы мильную карту и метрокарту (и еще запасную Visa) одновременно. Поэтому предлагаю добавить возможность метроприложения на произвольную карту. Не знаю насколько технологически сложно это реализовать (я так понимаю там заготовки с метками сразу прямо идут), однако это сразу бы уменьшило количество сугубых метрокарт в обороте (и снизило издержки банка) процентов на 50 (если не больше), я думаю. Все таки у Авангарда не сберовские масштабы эмиссии и [почти] индивидуальный подход к клиенту.
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Комментарии 6
А также сильно подросло бы количество тарифов.
Про заготовки. Насколько я знаю технологию - там применяется термопечать (а также эмбоссирование+кодирование полосы) на белые заготовки. Все равно сейчас закупаются и те и другие. А что на них печатать задается уже в процессе.
Про технологию - я в принципе не против даже если будет возможность просто к существующей метрокарте бонусную программу привязать. Это совсем,наверное, затрат не требует.
лично я против того, чтобы хотюнчики отдельной части клиентов из Москвы оплачивались клиентами всея России.
мне вообще не нравится совмещение платежного и банковского приложения в одном куске пластика. технологически, ничто не мешает выпускать транспортное приложение в отдельном пластике, но с той же привязкой ко счету - чипы-то разные.