Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Максим (ultra)
31.05.2012 17:43 #
Ждет рассмотрения

Метроприложение на произвольной карте

В свете введения частичной платности карт даже для активных держателей - не хотело бы их плодить. Но также хотелось бы мильную карту и метрокарту (и еще запасную Visa) одновременно. Поэтому предлагаю добавить возможность метроприложения на произвольную карту. Не знаю насколько технологически сложно это реализовать (я так понимаю там заготовки с метками сразу прямо идут), однако это сразу бы уменьшило количество сугубых метрокарт в обороте (и снизило издержки банка) процентов на 50 (если не больше), я думаю. Все таки у Авангарда не сберовские масштабы эмиссии и [почти] индивидуальный подход к клиенту.
6

Комментарии 6

rdc
#
И в итоге количество вариантов заготовок карт у банка выросло бы почти вдвое - с метками и без.
А также сильно подросло бы количество тарифов.
art.spb
#
Прощу прощенья за оффтоп, но откуда информация о "частичной платности карт даже для активных держателей"?
BillyBones
#
Это, конечно, удобно. Но технически довольно накладно. Болванки карт с метрометками дороже обычных, а нужны они будут ограниченному количеству клиентов - только в Москве, да и то далеко не всем.
ultra
#
Про изменение льготности карт вот новость авангарда.

Про заготовки. Насколько я знаю технологию - там применяется термопечать (а также эмбоссирование+кодирование полосы) на белые заготовки. Все равно сейчас закупаются и те и другие. А что на них печатать задается уже в процессе.

Про технологию - я в принципе не против даже если будет возможность просто к существующей метрокарте бонусную программу привязать. Это совсем,наверное, затрат не требует.
viabank
#
не совсем так - чип банковского приложения, а равно беспроводной чип метро-приложения - внедряются в пластик еще на заводе, производящем "болванки". и от того, что в пластик прессуется - зависит стоимость "болванки". так что метрочип - в любом случае удорожание пластика. при том, что Москва - далеко не весь ареал клиентов Авангарда, и даже не всем Московским клиентам нужно метрошное приложение.
лично я против того, чтобы хотюнчики отдельной части клиентов из Москвы оплачивались клиентами всея России.
мне вообще не нравится совмещение платежного и банковского приложения в одном куске пластика. технологически, ничто не мешает выпускать транспортное приложение в отдельном пластике, но с той же привязкой ко счету - чипы-то разные.
ultra
#
Насчет технологии не знаю - сам ли Авангард делает дизайн карты или заказывает у спецфирм, но вот то что метроприложение нужно ТОЛЬКО клиентам московского региона - не соглашусь. У меня есть знакомые с других регионов, которые с неподдельным интересом восприняли идею карта+метроприложение для московского метро. Потому как сам знаю - когда с утра приезжаешь на вокзал - там у касс ТАКИЕ очереди, а все с завистью смотрят на счастливчиков, которые прямо с поезда проходят через турникеты... Надо сказать что, если человек хотя бы несколько раз в год бывает в Москве (а у нас, к сожалению, большинство путей, даже внутри страны проходит через столицу), то ему такое приложение было бы полезно. Я бы на месте Банка открыл бы свои инфостойки на всех вокзалах в городах присутствия - и двигал бы там именно метрокарту.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.