Отклонено
Справки об открытии счета и зачислении денежных средств по вкладу
Согласно Общим условия обслуживаниям вкладоа в ТКС БАНКЕ акцептом банка является открытие счета и зачисление денежных средств во вклад. Поэтому было неплохо если по электронной почте такое сообщение приходило автоматически, а потом и заказным письмом по почте.
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Комментарии 3
По предложению получен отказ. Надеемся на понимание. В будущем будет реализована возможность заказать несколько типов документов из Интернет-банка и получить копии этих документов мгновенно на адрес электронной почты.
С уважением, ТКС Банк.