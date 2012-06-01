Отклонено

Справки об открытии счета и зачислении денежных средств по вкладу

Согласно Общим условия обслуживаниям вкладоа в ТКС БАНКЕ акцептом банка является открытие счета и зачисление денежных средств во вклад. Поэтому было неплохо если по электронной почте такое сообщение приходило автоматически, а потом и заказным письмом по почте.

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