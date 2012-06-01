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Аватар Сергей 1201 (prt)
01.06.2012 11:15 #
Отклонено

Справки об открытии счета и зачислении денежных средств по вкладу

Согласно Общим условия обслуживаниям вкладоа в ТКС БАНКЕ акцептом банка является открытие счета и зачисление денежных средств во вклад. Поэтому было неплохо если по электронной почте такое сообщение приходило автоматически, а потом и заказным письмом по почте.
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Комментарии 3

Тинькофф_Кредитные Системы
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Здравствуйте.

По предложению получен отказ. Надеемся на понимание. В будущем будет реализована возможность заказать несколько типов документов из Интернет-банка и получить копии этих документов мгновенно на адрес электронной почты.

С уважением, ТКС Банк.
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