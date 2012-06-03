Принято

Предпринять меры по нейтрализации негатива от полученных банкоматом, но не зачисленных на счет денег

Достаточно много можно прочитать в горячей линии и народном рейтинге о случаях, когда банкомат берет деньги, но нигде не зачисляет их на счет. На каждый случай есть комментарий банка о том, что вопрос рассматривается, почти всегда деньги возвращаются, хотя и не быстро, но нигде нет коментариев банка по поводу мер о предотвращении подобных ситуаций в дальнейшем. То есть, борятся не с болезнью, а с симптомами. Технических мер можно предпринять две. Во-первых, очевидно, повысить качество оборудования и программного обеспечения. Во-вторых, сейчас пространство вокруг банкоматов напичкано видеокамерами. Можно одну из камер расположить так, чтобы на ней было видно, как клиент пересчитывает деньги перед купюроприемником, вкладывает их в купюроприемник, что на каждом шаге показывает экран. Понимаю, что видео - не доказательство внесения, но будет дополнительным свидетельством в пользу клиента, хотя бы и психологическим.

Помимо технических мер должны быть и стимулирующие. Конечно, трудно банку стимулировать самого себя, но тем не менее ситуация должна оздоровиться. Конечно, банк сам должен разработать меры, но тем не менее приведу некоторые возможности.

1. Банк должен платить неустойку. Размер неустойки должен быть достаточным, чтобы покрыть все возникшие издержки.

2. Банк должен выдать пострадавшему клиенту беспроцентный кредит, который будет погашен деньгами из банкомата.

3. Разработать соответствующую страховую программу



Важно понимать, что у клиента возникают издержки и возникают они только по вине банка. И размер этих издержек только в день инцедента равен той сумме, что «застряла» в банкомате, а уже на следующий день — может вырасти и размер роста не ограничен.



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