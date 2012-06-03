Принято
Предпринять меры по нейтрализации негатива от полученных банкоматом, но не зачисленных на счет денег
Достаточно много можно прочитать в горячей линии и народном рейтинге о случаях, когда банкомат берет деньги, но нигде не зачисляет их на счет. На каждый случай есть комментарий банка о том, что вопрос рассматривается, почти всегда деньги возвращаются, хотя и не быстро, но нигде нет коментариев банка по поводу мер о предотвращении подобных ситуаций в дальнейшем. То есть, борятся не с болезнью, а с симптомами. Технических мер можно предпринять две. Во-первых, очевидно, повысить качество оборудования и программного обеспечения. Во-вторых, сейчас пространство вокруг банкоматов напичкано видеокамерами. Можно одну из камер расположить так, чтобы на ней было видно, как клиент пересчитывает деньги перед купюроприемником, вкладывает их в купюроприемник, что на каждом шаге показывает экран. Понимаю, что видео - не доказательство внесения, но будет дополнительным свидетельством в пользу клиента, хотя бы и психологическим.
3
Помимо технических мер должны быть и стимулирующие. Конечно, трудно банку стимулировать самого себя, но тем не менее ситуация должна оздоровиться. Конечно, банк сам должен разработать меры, но тем не менее приведу некоторые возможности.
1. Банк должен платить неустойку. Размер неустойки должен быть достаточным, чтобы покрыть все возникшие издержки.
2. Банк должен выдать пострадавшему клиенту беспроцентный кредит, который будет погашен деньгами из банкомата.
3. Разработать соответствующую страховую программу
Важно понимать, что у клиента возникают издержки и возникают они только по вине банка. И размер этих издержек только в день инцедента равен той сумме, что «застряла» в банкомате, а уже на следующий день — может вырасти и размер роста не ограничен.
Комментарии 3
Важно понять, что если участвует техника, то она будет выходить из строя. Негативные моменты опять же нивелируются быстрым решением проблемы, о чем говорят так же многочисленный восторженные отзывы с оценкой "5", когда деньги возвращают в разумные сроки.
К тому же, это заработок банка на штрафах и процентах из-за просрочек и задержек с не поступивших вовремя средств в грейс или по кредиту. Банк не будет страховать себя от потенциального заработка, в том числе как Вы пишете беспроцентным кредитом.
У банка уже выработалась определенная репутация за время его работы и многие клиенты знают на что идут в этом сотрудничестве.
У клиент всегда есть выбор - внести деньги через банкомат с некоторым риском, кассу с зачислением на след. день или воспользоваться альтернативным способом внесения денежных средств.
какое пространство для маневра разного рода "фокусникам"
а если клиент вносит тысячу рублей, а потом заявляет, что издержек - на десять или даже сто тысяч?
слишком обобщенно сформулировано, да и большая часть клиентов шарахается от страховых программ
вот здесь есть рациональное зерно. если "параметры" клиента позволяют ему в принципе рассчитывать на получение кредита в такой сумме, почему бы не предоставить ему кредит с автоматическим досрочным погашением без процентов, когда подтвердится факт сбоя и размер зависшей суммы.
впрочем, уже сейчас кредит на сумму до ста (вроде как) тысяч можно он-лайн оформить через интернет-банк с оперативным зачислением на счет карты "банк в кармане". а когда деньги из банкомата "развиснут", вроде ничто не мешает их перебросить на погашение полученного кредита. правда, в этом случае не избежать процентов за месяц, но никто не запрещает обратиться в банк с заявлением на отмену процентов. ну и вносить средства через банкомат нужно на дебетовый счет, чтобы была возможность в дальнейшем перевести их в счет погашения кредита.
а еще, tide верно заметил. никто не мешает вносить деньги через кассу. или межбанком переводить. это дольше/дороже, зато надежнее. если возможные потери от сбоя так чреваты - клиенту и самому не грех принять меры подстраховки.