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Аватар mihailr
03.06.2012 12:09 #
Ждет рассмотрения

Выборочная подписка на темы, в друзьях

Идея была высказана пользователем "Вася Пупкин" в обсуждениеи друзей банка ТКС.
http://www.banki.ru/friends/group/tcs...um/131526/
Мне она понравилась - предлагаю ее реализовать. smile:)
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