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Аватар Дмитрий Куликов (8-8-8-8-8-8-8-8)
04.06.2012 20:57 #
Ждет рассмотрения

"вкус сезона"

Идея- переложить знаменитый "вкус сезона" от Макдоналдс на банковскую тематику. Почему бы не завести подобную ПОСТОЯННУЮ рубрику , скажем "Предложение месяца", где из самых "горячих" предложений разных банков (годятся любые банковские услуги) выбирается самое-самое интересное и в течение месяца вывешивается на банках.ру- тем более, что похожие акции разового характера уже были (вклад "выбор банки.ру" например).
Это было бы интересно как банкам, так и посетителям сайта.
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