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Аватар Максим Гранин (Sardinoff)
06.06.2012 00:34 #
Отклонено

Консьерж сервис

Банк хочет, чтобы клиенты активнее пользовались картами для расчетов. Почему бы не пойти по стопам связного, раз уж 10% на остаток по карте ввели. Нужно создать круглосуточный и бесплатный консьерж сервис как для держателей карт Master Card World Связного банка. Чтобы можно было получить информацию об авиа/жд билетах, гостиницах и прокате авто, и, конечно, сразу по телефону забронировать и оплатить все это.

Для банка это совсем небольшие расходы, но во первых, клиенты почувствуют, что карта действительно платиновая, а во вторых, увеличатся обороты по картам.
4

Комментарии 4

tide
#
Вообще-то это не сервис банка, а платежной системы.
Sardinoff
#

Вообще-то это не сервис банка, а платежной системы.
tide


Системы мастеркард? Так ничто не мешает присоединиться к сервису, или следка видоизменить кол. центр, чтобы реализовать соответствующий функционал.
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