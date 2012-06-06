Отклонено

Консьерж сервис

Банк хочет, чтобы клиенты активнее пользовались картами для расчетов. Почему бы не пойти по стопам связного, раз уж 10% на остаток по карте ввели. Нужно создать круглосуточный и бесплатный консьерж сервис как для держателей карт Master Card World Связного банка. Чтобы можно было получить информацию об авиа/жд билетах, гостиницах и прокате авто, и, конечно, сразу по телефону забронировать и оплатить все это.



Для банка это совсем небольшие расходы, но во первых, клиенты почувствуют, что карта действительно платиновая, а во вторых, увеличатся обороты по картам.

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