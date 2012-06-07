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Аватар Bonart
07.06.2012 10:34 #
Реализовано

Принудительный 3DS

Крайне желательно сделать возможность принудительного включения 3DS с автоматическим отклонением транзакций от продавцов, его не поддерживающих.
Так как к таким продавцам относится ряд популярных интернет-магазинов, то сделать эту возможность отключаемой-подключаемой в реальном времени через интернет-банк.
Пока карты ХКФ с точки зрения безопасности, увы, одна большая дыра, для "левого" CNP-платежа достаточно тех реквизитов карты, которые нанесены на ней открыто и доступны любому кассиру (тем более официанту).
9

Комментарии 9

Natalya.V.Polyakova
#
18.06.2012 в 17:45 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
#
22.06.2012 в 13:00 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
ivan_artamonov
#
срок реализации назначен на август
Bonart
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Приятно удивлен, спасибо!
Кстати, если я не ошибаюсь, ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 3DS ни в одном крупном российском банке пока нет.
Это можно с успехом использовать в рекламе.
Если еще и карты с чипом сделаете - будет вообще сейф по нашим меркам.
ivan_artamonov
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Насколько я в курсе, на первых порах 3ds точно будет обязательным. По чиповым картам в прошлом году коллеги предрекали запуск в "следующем", то есть в 2012 году, но судя по тенденции, вряд ли в этом году мы увидим чип. Тем не менее, Банк активно идет к этому smile:)
Mintonist
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Не по теме, но очень хочется получить исчерпывающий ответ. Что даёт чип в России? Если на карте остаётся магнитная полоса - то в чём повышение безопасности? Подавляющая часть терминалов и банкоматов в России продолжат работать с полосой. Скиммеры останутся такими же эфеективными. В чём я не прав?
Angelo
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Уже сентябрь месяц и когда теперь ждать появления 3D-secure ?
ivan_artamonov
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29.01.2013 в 21:27 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
ivan_artamonov
#
3ds действует только на тех сайтах, которые поддерживают данную функцию.
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