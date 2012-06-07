Реализовано
Принудительный 3DS
Крайне желательно сделать возможность принудительного включения 3DS с автоматическим отклонением транзакций от продавцов, его не поддерживающих.
9
Так как к таким продавцам относится ряд популярных интернет-магазинов, то сделать эту возможность отключаемой-подключаемой в реальном времени через интернет-банк.
Пока карты ХКФ с точки зрения безопасности, увы, одна большая дыра, для "левого" CNP-платежа достаточно тех реквизитов карты, которые нанесены на ней открыто и доступны любому кассиру (тем более официанту).
Комментарии 9
Кстати, если я не ошибаюсь, ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 3DS ни в одном крупном российском банке пока нет.
Это можно с успехом использовать в рекламе.
Если еще и карты с чипом сделаете - будет вообще сейф по нашим меркам.