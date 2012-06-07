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Реализовано

Принудительный 3DS

Крайне желательно сделать возможность принудительного включения 3DS с автоматическим отклонением транзакций от продавцов, его не поддерживающих.

Так как к таким продавцам относится ряд популярных интернет-магазинов, то сделать эту возможность отключаемой-подключаемой в реальном времени через интернет-банк.

Пока карты ХКФ с точки зрения безопасности, увы, одна большая дыра, для "левого" CNP-платежа достаточно тех реквизитов карты, которые нанесены на ней открыто и доступны любому кассиру (тем более официанту).

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