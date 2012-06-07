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Ждет рассмотрения

Ввести "честный" грейс по кредитным картам

Предлагаю перейти на следующую схему льготного периода: по окончании расчётного периода формируется счёт-выписка, в которой указывается остаток задолженности на конец расчётного периода и дата, до которой необходимо погасить эту сумму (дата льготного погашения). При этом в новом расчётном периоде допускается использовать платёжный лимит карты, не гася всю задолженность в 0. Т.е. это то, что на данном форуме называется "честным" грейсом. Без этого невозможно нормальное пользование кредитными картами, она может использоваться только как вспомогательная для особых случаев.

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