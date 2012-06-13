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Аватар Стрельников Олег (ois1977)
13.06.2012 15:51 #
Принято

ИБ: отображать больше операций в мини-выписке для карты РС-Депозит

Хотя бы 25 операций, как в мини-выписке для БвК. И заодно реализовать для этой выписки http://www.banki.ru/friends/ideas/ind...ID=1615077
2

Комментарии 2

ois1977
#
25 операций без ограничения по времени совершения этих операций
emozgovoy
#
13.06.2012 в 16:52 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
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