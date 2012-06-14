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Увеличить количество бесплатных пополнений до 6-ти
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Идеи
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дмитрий
(чарли)
14.06.2012 00:22
#
Отклонено
Увеличить количество бесплатных пополнений до 6-ти
В связи с инфляцией
. Думаю банк не прогадает, все равно большая часть остается на счетах
5
Комментарии
5
reticolo
14.06.2012 00:28
#
Согласен, дружище. Со стороны банка 4 пополнения просто жлобство
0
yarosslava
15.06.2012 13:11
#
Полностью поддерживаю 6 пополнений и более, так как сейчас расчетные карты стали с начислением процентов, деньги хранятся там чаще, больше пополнений, больше остатка денег на счетах!
0
nickm
18.03.2013 18:35
#
Нет необходимости. 4 вполне достаточно.
0
LittleMonster
08.04.2013 02:33
#
6 - каждые 5 дней - актуально. Да и лимит в 60.000 напрягает, когда % можно получать на накопления до 200.000
0
Тинькофф_Кредитные Системы
08.05.2013 16:27
#
08.05.2013 в 16:27 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
0
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Комментарии 5