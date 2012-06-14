Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар дмитрий (чарли)
14.06.2012 00:22 #
Отклонено

Увеличить количество бесплатных пополнений до 6-ти

В связи с инфляцией smile:) . Думаю банк не прогадает, все равно большая часть остается на счетах
5

Комментарии 5

reticolo
#
Согласен, дружище. Со стороны банка 4 пополнения просто жлобство smile:puke:
yarosslava
#
Полностью поддерживаю 6 пополнений и более, так как сейчас расчетные карты стали с начислением процентов, деньги хранятся там чаще, больше пополнений, больше остатка денег на счетах!
nickm
#
Нет необходимости. 4 вполне достаточно.
LittleMonster
#
6 - каждые 5 дней - актуально. Да и лимит в 60.000 напрягает, когда % можно получать на накопления до 200.000
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.